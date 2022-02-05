Кузбасские медики зафиксировали более 1 400 новых случаев заражения COVID-19

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Власти Кемеровской области обозначили суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации на утро 5 февраля, 1 405 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие 24 часа. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 101 515 человек.


За прошедшие сутки от последствий опасного вируса скончались несколько жителей региона. За это же время были выписаны 333 человека. Остались на лечении 12 260 пациентов, под наблюдением медиков – 12 545 кузбассовцев.


Ранее власти региона спрогнозировали пиковую неделю заболеваемости коронавирусом. Кузбасский эксперт рассказала о питании и спорте для переболевших COVID-19.

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