Кузбасские медики зафиксировали 389 случаев заражения COVID-19 за сутки

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Власти Кемеровской области сообщили о 389 фактах заболевания коронавирусом, зарегистрированных врачами за минувшие сутки.

По официальным данным на утро, 17 ноября, за прошедшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 389 кузбассовцев. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели 69 402 жителя области.


Распределение заразившихся по региону следующее:


Кемерово – 58, Новокузнецк – 54, Междуреченск – 33, Мыски – 27, Осинники – 27, Прокопьевск – 27, Белово – 26, Ленинск-Кузнецкий – 22, Калтан – 17, Новокузнецкий МР – 17, Киселевск – 16, Полысаево – 11, Анжеро-Судженск – 9, Березовский – 9, Юрга – 5, Ижморский МО – 5, Краснобродский – 3, Кемеровский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Прокопьевский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Тайга – 1, Беловский МО – 1, Гурьевский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.


Кроме того, четверо жителей Кузбасса скончались от последствий опасного вируса за минувшие сутки. Общее количество погибших в регионе от последствий коронавируса составило 1 526 человек. На лечении находятся 3 051 человек, под наблюдением ‒ 14 732. За прошедшие 24 часа был выписан 301 кузбассовец.

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