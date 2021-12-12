Кузбасские медики зафиксировали 355 случаев заражения COVID-19 за сутки

0
Фото:  

Согласно официальным данным, за минувшие 24 часа в Кемеровской области было зарегистрировано 355 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 12 декабря, 355 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Кроме того, трое жителей региона скончались за это же время от последствий опасного вируса.


Власти Кемеровской области обозначили следующий суточный прирост заболевших в муниципалитетах:


Кемерово – 69, Новокузнецк – 53, Междуреченск – 40, Юрга – 31, Промышленновский МО – 22, Ленинск-Кузнецкий – 19, Анжеро-Судженск – 16, Белово – 15, Мыски – 12, Калтан – 10, Топкинский МО – 10, Киселевск – 8, Полысаево – 8, Яшкинский МО – 6, Осинники – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 4, Яйский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Новокузнецкий МО – 3, Юргинский МО – 3, Березовский – 2, Прокопьевск – 2, Мариинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Тисульский МО – 1.

Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе было зафиксировано 78 739 случаев заболевания COVID-19 и 1 622 смерти. За минувшие сутки выздоровели 248 жителей региона, проходят лечение от коронавируса 5 956 человек.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31736

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined