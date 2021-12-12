Кузбасские медики зафиксировали 355 случаев заражения COVID-19 за сутки

По состоянию на утро 12 декабря, 355 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Кроме того, трое жителей региона скончались за это же время от последствий опасного вируса.

Власти Кемеровской области обозначили следующий суточный прирост заболевших в муниципалитетах:

Кемерово – 69, Новокузнецк – 53, Междуреченск – 40, Юрга – 31, Промышленновский МО – 22, Ленинск-Кузнецкий – 19, Анжеро-Судженск – 16, Белово – 15, Мыски – 12, Калтан – 10, Топкинский МО – 10, Киселевск – 8, Полысаево – 8, Яшкинский МО – 6, Осинники – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 4, Яйский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Новокузнецкий МО – 3, Юргинский МО – 3, Березовский – 2, Прокопьевск – 2, Мариинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Тисульский МО – 1.



Таким образом, с начала пандемии в Кузбассе было зафиксировано 78 739 случаев заболевания COVID-19 и 1 622 смерти. За минувшие сутки выздоровели 248 жителей региона, проходят лечение от коронавируса 5 956 человек.