Кузбасские медики за сутки выявили COVID-19 еще у более 130 граждан

На территории Кемеровской области за минувшие сутки опасный китайский вирус подтвердился у 132 человек, следует из актуальных данных специалистов.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились 159 393 жителей шахтерского края, а выписаны из них оказались 154 711. Так, только за последние сутки региональные больницы покинули 766 граждан. Что касается усопших, то число смертей среди коронавирусных больных достигло 2 268 случаев. Только за последние 24 часа оно увеличилось на одного человека.
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