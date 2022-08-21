Кузбасские медики выявили за сутки почти 540 заразившихся COVID-19

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В Кемеровской области было зафиксировано более 530 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По официальным данным на утро 21 августа, за минувшие сутки 536 кузбассовцев получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе было поставлено 173 888 соответствующих диагнозов.


Кроме того, за прошедшие 24 часа медики в Кемеровской области зафиксировали одну смерть, наступившую от последствий опасного вируса. Выписаны за сутки 255 человек, за все время от коронавирусной инфекции удалось вылечиться 167 390 кузбассовцам.


Остаются на лечении 3 938 жителей области.

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