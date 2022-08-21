Кузбасские медики выявили за сутки почти 540 заразившихся COVID-19

По официальным данным на утро 21 августа, за минувшие сутки 536 кузбассовцев получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе было поставлено 173 888 соответствующих диагнозов.

Кроме того, за прошедшие 24 часа медики в Кемеровской области зафиксировали одну смерть, наступившую от последствий опасного вируса. Выписаны за сутки 255 человек, за все время от коронавирусной инфекции удалось вылечиться 167 390 кузбассовцам.

Остаются на лечении 3 938 жителей области.