Кузбасские медики выявили почти 200 коронавирусных больных за один день

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В Кемеровской области врачи обнаружили COVID-19 у 179 человек. Власти назвали территории с наибольшим числом зараженных.

По данным местных властей на утро понедельника, 23 августа, в Кемеровской области обнаружили еще 179 больных COVID-19. В этот раз территории распространения китайского вируса оказались следующие:


Новокузнецк – 37, Кемерово – 35, Междуреченск – 20, Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Прокопьевск – 10, Юрга – 10, Киселевск – 8, Полысаево – 8, Осинники – 7, Калтан – 6, Мыски – 6, Анжеро-Судженск – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Беловский МР – 3.


Общий показатель составил 50 448. За минувший день оправиться от коронавирусной инфекции и покинуть стены больниц удалось 186 пациентам. Лечение на территории Кузбасса продолжают получать 1 757 человек, а под наблюдением остаются 10 000. Скончались 6 жителей области.

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