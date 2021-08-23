Кузбасские медики выявили почти 200 коронавирусных больных за один день

По данным местных властей на утро понедельника, 23 августа, в Кемеровской области обнаружили еще 179 больных COVID-19. В этот раз территории распространения китайского вируса оказались следующие:

Новокузнецк – 37, Кемерово – 35, Междуреченск – 20, Белово – 10, Ленинск-Кузнецкий – 10, Прокопьевск – 10, Юрга – 10, Киселевск – 8, Полысаево – 8, Осинники – 7, Калтан – 6, Мыски – 6, Анжеро-Судженск – 5, Ленинск-Кузнецкий МО – 4, Беловский МР – 3.

Общий показатель составил 50 448. За минувший день оправиться от коронавирусной инфекции и покинуть стены больниц удалось 186 пациентам. Лечение на территории Кузбасса продолжают получать 1 757 человек, а под наблюдением остаются 10 000. Скончались 6 жителей области.