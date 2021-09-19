Кузбасские медики выявили новых заболевших коронавирусом

По состоянию на воскресенье, 19 сентября, на территории Кузбасса суточный прирост больных COVID-19 составил 168 человек. Больше всего зараженных оказалось в Новокузнецке

Территориально заразившиеся распределились следующим образом:

Новокузнецк – 26, Кемерово – 21, Междуреченск – 15, Прокопьевск – 14, Юрга – 11, Белово – 10, Мыски – 9, Анжеро-Судженск – 7, Гурьевский МО – 7, Яйский МО – 7, Калтан – 6, Осинники – 6, Киселевск – 5, Краснобродский – 5, Ленинск-Кузнецкий – 5, Новокузнецкий МР – 4, Кемеровский МО – 3, Тайга – 2, Юргинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Таштагольский МР – 1.

По данным оперштаба, всего с начала пандемии заразились 55 080 кузбассовцев. За минувшие сутки выздоровели 177 пациентов, продолжают получать помощь 1 388 человек. Под наблюдением находятся 11 044 местных жителей. Также увеличилось число умерших.