Кузбасские медики выявили новых заболевших коронавирусом

По состоянию на воскресенье, 15 августа, на территории Кузбасса суточный прирост больных COVID-19 составил 171 человек. Территориально заразившиеся распределились следующим образом:
Кемерово – 34, Новокузнецк – 32, Прокопьевск – 15, Белово – 13, Анжеро-Судженск – 12, Новокузнецкий МР – 12, Осинники – 10, Юрга – 8, Междуреченск – 7, Калтан – 6, Юргинский МО – 5, Киселевск – 3, Тайга – 2, Гурьевский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Кемеровский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.
По данным оперштаба, всего с начала пандемии заразились 53 907 кузбассовцев. За минувшие сутки выздоровели 177 пациента, продолжают получать помощь 1 469 человек. Под наблюдением находятся 10 556 местных жителей. Также выросло число умерших.
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