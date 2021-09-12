Кузбасские медики выявили новых заболевших коронавирусом

0
Фото:  

Выросло число жителей Кемеровской области, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

По состоянию на воскресенье, 15 августа, на территории Кузбасса суточный прирост больных COVID-19 составил 171 человек. Территориально заразившиеся распределились следующим образом:


Кемерово – 34, Новокузнецк – 32, Прокопьевск – 15, Белово – 13, Анжеро-Судженск – 12, Новокузнецкий МР – 12, Осинники – 10, Юрга – 8, Междуреченск – 7, Калтан – 6, Юргинский МО – 5, Киселевск – 3, Тайга – 2, Гурьевский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Кемеровский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.


По данным оперштаба, всего с начала пандемии заразились 53 907 кузбассовцев. За минувшие сутки выздоровели 177 пациента, продолжают получать помощь 1 469 человек. Под наблюдением находятся 10 556 местных жителей. Также выросло число умерших.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28847

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined