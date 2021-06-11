Кузбасские медики выявили коронавирус еще у нескольких десятков граждан

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За минувшие сутки в Кемеровской области увеличилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным на утро 11 июня, в Кузбассе еще 71 человек заразился коронавирусом. Наибольший суточный прирост зафиксирован в Кемерове, Новокузнецке и Юрге:


Кемерово – 23, Новокузнецк – 8, Юрга – 7, Осинники – 5, Кемеровский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Промышленновский МО – 3, Анжеро-Судженск – 2, Междуреченск – 2, Прокопьевск – 2, Белово – 1, Калтан – 1, Мыски – 1, Прокопьевский МО – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.


Также власти сообщили подробности о новых случаях смерти среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии из 37 710 случаев заражения летальным исходом закончились 745. Еще 36 355 человек выздоровели.

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