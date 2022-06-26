Кузбасские медики выявили десятки новых ковидных больных

По информации оперштаба Минздрава на утро 26 июня, в регионе насчитали за сутки 55 ковидных больных. Общий показатель достиг 166 014.
На лечении находятся 557 человек. Выписан за день 58 человек. Несколько больных умерли.
В Кузбассе обнаружили новых зараженных коронавирусом. При этом количество пациентов упало до нового минимума.
По информации оперштаба Минздрава на утро 26 июня, в регионе насчитали за сутки 55 ковидных больных. Общий показатель достиг 166 014.
На лечении находятся 557 человек. Выписан за день 58 человек. Несколько больных умерли.
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