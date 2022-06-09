Кузбасские медики выявили десятки новых ковидных больных

По данным оперативного штаба на утро четверга, 9 июня, в Кузбассе насчитали еще 61 коронавирусных больных. Общий показатель составил 164 995.
На лечении находятся 828 пациента, выписаны за день 59 человека. Выросло число жертв.
Суточный прирост зараженных коронавирусом в Кузбассе не существенно, но увеличился.
По данным оперативного штаба на утро четверга, 9 июня, в Кузбассе насчитали еще 61 коронавирусных больных. Общий показатель составил 164 995.
На лечении находятся 828 пациента, выписаны за день 59 человека. Выросло число жертв.
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