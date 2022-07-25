Кузбасские медики выявили десятки новых коронавирусных больных

По информации оперативного штаба на утро 25 июля, в Кемеровской области насчитали 59 новых больных COVID-19. Общий показатель составил 167 310.
На лечении находятся 754 пациента, выписаны за сутки 56 человек. Появились новые жертвы.
Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе не падает, врачи в очередной раз нашли новых инфицированных.
По информации оперативного штаба на утро 25 июля, в Кемеровской области насчитали 59 новых больных COVID-19. Общий показатель составил 167 310.
На лечении находятся 754 пациента, выписаны за сутки 56 человек. Появились новые жертвы.
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