Кузбасские медики выявили десятки новых коронавирусных больных

По информации оперштаба на утро 7 июня, в Кемеровской области насчитали 62 новых больных COVID-19. Общий показатель составил 164 874.
На лечении находятся 890 пациента, выписаны за сутки 89 человек. Появились новые жертвы.
Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе стремительно падает, но и в этот раз врачи нашли новых инфицированных.
По информации оперштаба на утро 7 июня, в Кемеровской области насчитали 62 новых больных COVID-19. Общий показатель составил 164 874.
На лечении находятся 890 пациента, выписаны за сутки 89 человек. Появились новые жертвы.
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