Кузбасские медики выявили десятки новых больных COVID-19

По данным оперштаба Минздрава на утро 10 июля, в регионе насчитали 30 новых больных опасным китайским вирусом. Общий показатель достиг отметки в 166 609.
На лечении находятся 498 пациента, выписаны за сутки 41 человек. Выросло число погибших.
Заболеваемость коронавирусом сильно упала в Кузбассе, однако не сошла на нет.
По данным оперштаба Минздрава на утро 10 июля, в регионе насчитали 30 новых больных опасным китайским вирусом. Общий показатель достиг отметки в 166 609.
На лечении находятся 498 пациента, выписаны за сутки 41 человек. Выросло число погибших.
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