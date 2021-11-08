Кузбасские медики выявили 327 случаев заражения COVID-19 за сутки

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Специалисты зарегистрировали 327 заболевших коронавирусом за прошедшие 24 часа в Кемеровской области.

Согласно данным на утро 8 ноября, в Кузбассе зафиксировано 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 66 160 жителей региона, 1 493 человека умерли.


Информацию о распределении зараженных по муниципалитетам области рассказали власти Кузбасса в официальном Telegram-канале:


Новокузнецк-52, Кемерово-50, Междуреченск-26, Белово-23, Прокопьевск-21, Юрга-20, Мыски-19, Осинники-16, Киселевск-11, Калтан-10, по 9-Тайга, Новокузнецкий МР и Яшкинский МР, по 6-Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский МО, по 5-Беловский МР и Юргинский МО, по 4-Березовский и Яйский МР, по 3-Гурьевский МР и Прокопьевском МО, по 2-Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий МО и Мариинский МР, по 1-Ижморский МР, Кемеровский МО, Таштагольский МР, Топкинский МО.


Кроме того, за прошедшие 24 часа жертвами коронавируса стали трое жителей Кемеровской области. Выписаны из медицинских учреждений 264 человека, продолжают лечение 2 427 кузбассовцев. Под наблюдением специалистов остаются еще 15 362 жителя региона.

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