Кузбасские медики выявили 327 случаев заражения COVID-19 за сутки

Согласно данным на утро 8 ноября, в Кузбассе зафиксировано 327 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 66 160 жителей региона, 1 493 человека умерли.

Информацию о распределении зараженных по муниципалитетам области рассказали власти Кузбасса в официальном Telegram-канале:

Новокузнецк-52, Кемерово-50, Междуреченск-26, Белово-23, Прокопьевск-21, Юрга-20, Мыски-19, Осинники-16, Киселевск-11, Калтан-10, по 9-Тайга, Новокузнецкий МР и Яшкинский МР, по 6-Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский МО, по 5-Беловский МР и Юргинский МО, по 4-Березовский и Яйский МР, по 3-Гурьевский МР и Прокопьевском МО, по 2-Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий МО и Мариинский МР, по 1-Ижморский МР, Кемеровский МО, Таштагольский МР, Топкинский МО.

Кроме того, за прошедшие 24 часа жертвами коронавируса стали трое жителей Кемеровской области. Выписаны из медицинских учреждений 264 человека, продолжают лечение 2 427 кузбассовцев. Под наблюдением специалистов остаются еще 15 362 жителя региона.