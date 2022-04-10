Кузбасские медики выявили 126 ковидных больных за сутки

По информации оперштаба на утро воскресенья, 10 апреля, в Кемеровской области насчитали 126 новых больных COVID-19. Общий показатель достиг 159 261.
На лечении находятся 3 049 пациента, 764 человек выписан за сутки. Появились новые жертвы.
Прирост больных с коронавирусом в Кузбассе продолжает уменьшаться, как и число человек на лечении.
По информации оперштаба на утро воскресенья, 10 апреля, в Кемеровской области насчитали 126 новых больных COVID-19. Общий показатель достиг 159 261.
На лечении находятся 3 049 пациента, 764 человек выписан за сутки. Появились новые жертвы.
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