Кузбасские медики впервые вакцинировали ребенка от COVID-19

Первый компонент прививки от COVID-19 введен школьнице из Анжеро-Судженска, о чем сообщил глава кузбасского города Александр Рыбалко в социальных сетях.

Со слов чиновника, девочке провели вакцинацию "Спутником М", а уколоться от опасной инфекции ей порекомендовал врач-эндокринолог. Процедура была проведена в минувшую пятницу 28 января.

– После укола школьницу оставили еще на 30 минут в поликлинике для наблюдения, – прокомментировал градоначальник.

Кроме того, оба родителя девочки также прошли вакцинацию. Отмечается, что прививка для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в городе осуществляется на базе Центральной детской поликлиники. В общей сложности на территорию Анжеро-Судженска прибыло 60 доз "Спутника М".