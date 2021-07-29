Кузбасские медики указали на сжатые сроки испытания вакцины от COVID-19

Соответствующее заявление было сделано в ходе прямого эфира на региональной радиостанции, где

на вопросы граждан о вакцинации отвечали сразу три профильных специалиста: главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, заведующая поликлиникой Кузбасского клинического кардиодиспансера Елена Горбунова и главный областной специалист невролог Елена Арефьева.

Так, во время беседы речь зашла о безопасности препарата и его клинических испытаниях, что прокомментировали врачи.

– Суть в чем: они проходили в несколько сжатые сроки, в более, может быть, интенсивном варианте. Но то, что они все пройдены – это однозначно, – рассказала специалист.

Кроме того, гостьи радиостудии заявили, что ни один медицинский препарат не может получить регистрационное удостоверение без прохождения всех этапов клинических и доклинических исследований. Из этого следует, что вакцина за короткий срок якобы все этапы прошла.