Кузбасские медики указали на сжатые сроки испытания вакцины от COVID-19

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Специалисты из Кемеровской области обратили внимание, что препарат для профилактики китайского вируса прошел клинические испытания в короткий срок и по этой причине оперативно был выпущен для массовой вакцинации граждан.

Соответствующее заявление было сделано в ходе прямого эфира на региональной радиостанции, где

на вопросы граждан о вакцинации отвечали сразу три профильных специалиста: главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, заведующая поликлиникой Кузбасского клинического кардиодиспансера Елена Горбунова и главный областной специалист невролог Елена Арефьева.


Так, во время беседы речь зашла о безопасности препарата и его клинических испытаниях, что прокомментировали врачи.

Суть в чем: они проходили в несколько сжатые сроки, в более, может быть, интенсивном варианте. Но то, что они все пройдены это однозначно, рассказала специалист.

Кроме того, гостьи радиостудии заявили, что ни один медицинский препарат не может получить регистрационное удостоверение без прохождения всех этапов клинических и доклинических исследований. Из этого следует, что вакцина за короткий срок якобы все этапы прошла.

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