Кузбасские медики сообщили о новых жертвах коронавируса

По состоянию на пятницу, 30 июля, в Кузбассе зарегистрировано шесть новых смертельных случаев от заражения COVID-19.

– У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Краснобродском.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Березовском.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Салаире.

У женщины 1934 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Мысках, – следует из информации в сводке.

Также стало известно о 200 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. В общей сложности за минувшие сутки 194 жителей шахтерского края смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 42 976 людей, а еще 1 919 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 909 человек. С начала пандемии 973 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.