Кузбасские медики смогут получить служебные квартиры

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Часть работников медицинской сферы в Кемеровской области смогут получить служебное жилье.

Накануне, 16 февраля, состоялось заседание депутатов Парламента Кузбасса, на котором были приняты изменения в региональный закон "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Кемеровской области". К категории граждан, имеющих право на служебную квартиру, отнесли и медиков с высшим или средним образованием, которые оказывают помощь в амбулаторных условиях (терапевты, педиатры, врачи общей практики и др.) и не имеют в собственности жилья.

‒ Поддержка коснется и работников скорой медицинской помощи, ‒ подчеркивают в пресс-службе Парламента Кузбасса.

Полученное жилье работник сможет приватизировать, если работает в государственной медорганизации не менее десяти лет и проживает в этой служебной квартире. При этом жилье медику будет предоставляться на той территории, где расположена организация, с которой заключен трудовой договор.

Также власти региона поддержали запрет на продажу зажигалок детям.

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