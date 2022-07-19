Кузбасские медики рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП с автобусом

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Специалисты обозначили, в каком состоянии были госпитализированы участники серьезной автоаварии в Кемеровской области.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Березовском произошло лобовое столкновение иномарки и автобуса. Очевидцы сообщили, что не обошлось без жертв.


За официальным комментарием по данной ситуации корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф. Специалисты рассказали, что в данном ДТП двое человек пострадали и еще двое скончались.

‒ В тяжелом состоянии были госпитализированы: женщина 1985 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Скончались двое мужчин: 1974 года рождения и 1993 года рождения, ‒ рассказали в пресс-службе областного центра медицины катастроф журналисту AVOKADO.

Напомним, ранее кузбассовцы поделились снимком с места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются.

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