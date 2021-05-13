Кузбасские медики рассказали о рисках повторного заражения COVID-19

Вероятность повторно заболеть коронавирусной инфекцией существует как для прошедших иммунизацию, так и для тех, кто от нее воздержался. Об этом рассказала главный областной терапевт Лариса Токарева.

По ее словам, при контакте с вирусом риск повторно заболеть сохраняется. Даже вакцинация не дает гарантии полной защиты от инфекции. Специалист подчеркнула, что есть возможность как второго, так и третьего заражения.

Начальник отдела охраны здоровья взрослого населения Министерства здравоохранения Кузбасса Елена Образцова отметила, что на текущий момент статистика случаев повторного заражения не ведется, однако этот вопрос будет направлен в Роспотребнадзор.