Кузбасские медики рассказали о рисках повторного заражения COVID-19

1
Фото:  

Главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева рассказала во время онлайн-трансляции, есть ли возможность переболеть коронавирусом более одного раза.

Вероятность повторно заболеть коронавирусной инфекцией существует как для прошедших иммунизацию, так и для тех, кто от нее воздержался. Об этом рассказала главный областной терапевт Лариса Токарева.


По ее словам, при контакте с вирусом риск повторно заболеть сохраняется. Даже вакцинация не дает гарантии полной защиты от инфекции. Специалист подчеркнула, что есть возможность как второго, так и третьего заражения.


Начальник отдела охраны здоровья взрослого населения Министерства здравоохранения Кузбасса Елена Образцова отметила, что на текущий момент статистика случаев повторного заражения не ведется, однако этот вопрос будет направлен в Роспотребнадзор.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25002

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined