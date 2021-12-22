Кузбасские медики рассказали о имеющихся в регионе вакцинах против COVID-19

Согласно информации, которую 22 декабря предоставила на брифинге Минздрава замминистра здравоохранения Оксана Абросова, в Кузбассе имеется 70 000 доз "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Кроме того, жители региона могут поставить препарат "КовиВак" ‒ в области есть 6 000 доз ‒ и "Спутник Лайт" ‒ 55 000 доз. Из полученных 1 600 000 доз вакцины от COVID-19 в Кузбассе использовано более 1 200 000.

После Нового года в область должна поступить вакцина для подростков от 12 лет "Спутник М".