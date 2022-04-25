Кузбасские медики проведут более тысячи бесплатных процедур ЭКО

0
Фото:  

Минздрав Кузбасса рассказал о проведении ЭКО в рамках ОМС в 2022 году.

В текущем году более тысячи жительниц Кузбасса могут пройти бесплатно процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).


ТАСС передает со ссылкой на Минздрав КО, что количество женщин, имеющих возможность стать мамами, с помощью данной технологии, увеличилось.

– В 2021 году за счет средств ОМС завершили программу ЭКО 1 056 пациенток. На 2022 год запланировано провести 1 100 процедур ЭКО в рамках программы ОМС, – сказано в сообщении.

Как показывает статистика, чаще всего прибегают к данному виду оплодотворения женщины от 33 до 45 лет, когда более консервативные методы не помогают добиться результата.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35757

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined