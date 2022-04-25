Кузбасские медики проведут более тысячи бесплатных процедур ЭКО

В текущем году более тысячи жительниц Кузбасса могут пройти бесплатно процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
ТАСС передает со ссылкой на Минздрав КО, что количество женщин, имеющих возможность стать мамами, с помощью данной технологии, увеличилось.
– В 2021 году за счет средств ОМС завершили программу ЭКО 1 056 пациенток. На 2022 год запланировано провести 1 100 процедур ЭКО в рамках программы ОМС, – сказано в сообщении.
Как показывает статистика, чаще всего прибегают к данному виду оплодотворения женщины от 33 до 45 лет, когда более консервативные методы не помогают добиться результата.
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