Кузбасские медики прокомментировали ситуацию с оставленным в палате трупом

Вчера, 20 мая, в Сети появились кадры, снятые жительницей Междуреченска в терапевтическом отделении городской больницы. Женщина возмутилась тем, что в одной палате с ее родственницей находился труп, и начала требовать от медперсонала вынести тело. При этом горожанка заявила, что от умершего исходил сильный запах. Редакция AVOKADO освещала данный инцидент.

Позже сотрудники Междуреченской городской больницы прокомментировали произошедшее. Они рассказали, что персонал выполнял работы по подготовке тела к транспортировке в патологоанатомическое отделение. В этот момент родственники одной из пациенток начали требовать немедленного выноса тела из палаты и заявлять о том, что разместят видео в Сети.

– На пояснения медицинского персонала не реагировали, во время съемки указывали, что тело умершего находится в палате более двух часов, аргументируя наличием запаха, затрудняя дальнейшую работу персонала. Отметим, что запах никак не связан с длительностью пребывания тела в палате и не может озвучиваться в связи с врачебной тайной, – сообщили медики.

Также представители больницы подчеркнули, что персонал действовал по нормативно-правовому акту ГБУЗ МГБ, который регламентирует порядок направления тела на вскрытие.