Кузбасские медики озвучили сроки ревакцинации привитых граждан

Кузбасские медики в ходе эфира, который посвящен обсуждению темы массовой вакцинации, заявили о необходимости каждые пол года прививаться от COVID-19. По словам специалистов, посещать процедурный кабинет жителям Кемеровской области придется до тех пор, пока у населения на территории региона не выработается коллективный иммунитет.

– Сейчас ситуация такова, что вакцинация проводится по экстренным показаниям поскольку нам нужно в обязательном порядке снизить этот огромный уровень заболеваемости COVID-19, – заключила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Также врач уточнила, что поставившие препарат от коронавируса граждане после введения двух компонентов вакцины должны прививаться каждые шесть месяцев. Однако вполне возможно, что позже срок увеличится до 12 месяцев или даже двух лет.