Кузбасские медики озвучили сроки ревакцинации привитых граждан

0
Фото:  

Врачи из шахтерского края рассказали жителям в какой срок после проведения вакцинации необходимо возвращаться в больницы за введением повторной дозы препарата от китайского вируса.

Кузбасские медики в ходе эфира, который посвящен обсуждению темы массовой вакцинации, заявили о необходимости каждые пол года прививаться от COVID-19. По словам специалистов, посещать процедурный кабинет жителям Кемеровской области придется до тех пор, пока у населения на территории региона не выработается коллективный иммунитет.

Сейчас ситуация такова, что вакцинация проводится по экстренным показаниям поскольку нам нужно в обязательном порядке снизить этот огромный уровень заболеваемости COVID-19, заключила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Также врач уточнила, что поставившие препарат от коронавируса граждане после введения двух компонентов вакцины должны прививаться каждые шесть месяцев. Однако вполне возможно, что позже срок увеличится до 12 месяцев или даже двух лет.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27508

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined