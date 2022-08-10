Кузбасские медики ответили на жалобы об очередях в онкодиспансере

О проблеме сообщила в социальных сетях кемеровчанка. Она заявила, что в онкологической больнице существуют "проблемы" со скоростью оказания медицинских услуг. По словам горожанки, пациенты вынуждены долго ожидать записи к специалистам, сидеть в очередях и проходить обследования по несколько месяцев.

‒ ...запись к онкологу на первый прием ждут месяц, сидят в очередях по несколько часов. А потом обследования и все растягивается на 3-5 месяцев. Для тех кому нужна срочная помощь каждый день на счету (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовала жительница региона.

Представители Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта в ответ рассказали, что срок проведения консультации врача-онколога при подозрении на злокачественное новообразование не должен превышать семи дней. В Кемеровском диспансере данные сроки соблюдаются, подчеркнули специалисты.

‒ Руководство диспансера делает все возможное для того, чтобы время ожидания результатов было сокращено и каждый пациент получил необходимую медицинскую помощь, ‒ заявили сотрудники медучреждения.

Ранее кемеровчане оказались шокированы многочасовыми очередями в онкологическом диспансере. Причину долгого приема пациентов позднее назвали медики.