Кузбасские медики отпустили зараженную COVID-19 пациентку в общественные места

Свои историю жительница южной столицы Кемеровской области разместила в сообществе во "ВКонтакте". Она заявила, что решилась сдать тест на коронавирусную инфекцию после того, как обнаружила у себя симптомы ОРВИ. При этом горожанка не жаловалась на повышенную температуру тела, но на момент обращения в поликлинику у нее якобы сильно болело горло, наблюдался кашель и пропало обоняние.

После взятия мазка на COVID-19 врачи из "красной зоны" не ограничили девушку в передвижении.

– Результат теста пришел на пятый день положительный <…> и, оказывается, норма, если у человека бессимптомный ковид, до результата теста он может свободно передвигаться, – прокомментировала горожанка.

За это время зараженная призналась, что успела побывать на работе, в детском саду, магазинах. Женщина поинтересовалась у властей, почему они не требуют строгости от медицинского персонала, из-за чего больные свободно передвигаются по городу, не догадываясь о наличии опасной инфекции в организме.