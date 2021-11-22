Кузбасские медики отправили женщину на поиски напарника для вакцинации от COVID-19

Сообщение об отказе врачей в прохождении вакцинации от опасного китайского вируса появилось на платформе "Кузбасс Онлайн" от жительницы Юрги. По словам горожанки, свое решение медики объяснили тем, что для введения препарата необходимо найти себе пару. В ответ администратор портала указал автору письма, что такие меры были приняты в связи с отсутствием других доз, следовательно вины больницы в произошедшем инциденте нет.

– В настоящее время поступила партия вакцины с ампулами, рассчитанными на вакцинацию 2 человек. Данный вопрос не входит в компетенцию Юргинской городской больницы и относится к производителям, – следует из текста ответа.

Стоит отметить, что это не единственная жалоба в отказе от вакцинации против COVID-19. Второе письмо разместила уроженка Полысаево, которая возмутилась, что ее свекровь не смогла получить укол из-за отсутствия обоняния. При этом когда пожилая дама начала настаивать на своем, то медики нахамили ей.

– Человеку 65 лет, обоняние отсутствует с 2011 года и ей не стали ставить прививку, ничего не объясняя. Куда на них жаловаться? Я готова подать на них в суд, – сокрушается жительница Кузбасса.

Ответ специалиста ресурса не заставил себя долго ждать. Он указал, для разрешения проблемной ситуации женщине введут препарат прямо на дому.