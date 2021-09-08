Кузбасские медики назвали причины смерти людей после заражения COVID-19

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Правительство сообщило данные о смертности людей от китайского вируса на территории Кемеровской области за последние сутки.

Согласно свежим данным за 8 сентября, в регионе за прошедшие сутки появились еще несколько новых жертв инфекции.

– У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Белове.
У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Яшкинском муниципальном округе.
У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического бронхита, патологии печени и почек. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Киселевске, – говорится в сообщении властей.

Кроме того, сегодня стало известно о 170 новых выявленных случаях заражения COVID-19.


Всего с начала пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" в Кузбассе поставили 53 236 раз. К настоящему времени в регионе зарегистрировано 1 541 пациентов, которые получают лечение от опасного вируса, а за все время пандемии от последствий заражения скончались 1 179 человек.

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