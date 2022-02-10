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Кузбасские медики констатировали еще 9 смертей из-за COVID-19

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По данным оперштаба Кузбасса по борьбе с коронавирусом, за сутки скончалось девять жителей региона.

За минувшие сутки в Кемеровской области погибло девять жителей с диагнозом коронавирусная инфекция, передает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.

  • У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Краснобродском.
  • У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронического бронхита. Она проживала в Мысках.
  • У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Беловском муниципальном округе.
  • У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Прокопьевском муниципальном округе.
  • У мужчины 1934 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
  • У мужчины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

Всего с начала пандемии погибло 1987 кузбассовца.


За последние 24 часа медики диагностировали 2011 случаев заражения COVID-19.

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