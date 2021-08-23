Кузбасские матершинники осквернили памятник погибшим в ВОВ

Публикация о проделках неустановленных вандалов-матершинников появилась в сообществе социальной сети. Из слов автора поста следует, что нарушители бранью осквернили памятник войнам в Калтане. На монументе неизвестные проявили "творческие способности" черным фломастером.

– Какие-то мелкие уроды расписали матерщиной памятник погибшим в Великой Отечественной войне... И это уже не впервые, – возмутился горожанин

К посту местный житель прикрепил фотографию с места злодеяния. На кадре можно заметить, что на объекте культуры написано нецензурное слово. Также пользователь Сети отметил, что разглядел на памятнике очертания мужского полового органа.