Кузбасские магазины перестанут торговать спиртным на день

Как пояснили журналисту Avoka.do в Минпромторге региона, отвечая на соответствующий вопрос, алкоголь в магазинах области на день перестанут продавать в день проведения торжественных мероприятий в школах Кузбасса. В текущем году этим днем оказалась наступающая суббота - 22 мая.

Известно, что мера вводится на территории субъекта в соответствии с действующим законодательством Кузбасса от 20.12.2011 № 156-ОЗ. Таким образом, исходя из положения официального документа, на территории Кемеровской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года ("Последний звонок") и вручению аттестатов ("Выпускные вечера").

Помимо того, в соответствии с тем же нормативным актом, реализация спиртного на территории Кузбасса запрещена в: День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на воскресенье - в следующий за 1 сентября рабочий день), Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Напомним, о том, что ранее кузбасские власти сообщили точные даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в регионе. Новость с соответствующей информацией мы публиковали на нашем сайте.