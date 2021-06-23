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Кузбасские компании выплатили четверть миллиона рублей за нарушения антикоронавирусных мер

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В ходе проверок соблюдения мер, введенных из-за распространения коронавируса, несколько кузбасских компаний приостановили деятельность и выплатили штрафы.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 июня в Кемеровской области прошла проверка на 133 различных объектах, где могли быть допущены нарушения ограничительных мер по профилактике коронавируса. Речь идет в том числе о предприятиях торговли и сферы услуг, общепите, школах и детских садах, о транспортных предприятиях, промышленных объектах и прочих.


Всего за указанный период было вынесено 11 постановлений о привлечении к административной ответственности. Среди основных нарушений числятся несоблюдение масочного режима, отсутствие дозаторов с антисептиком, нарушение правил дезинфекции, не обеспечение сотрудников предприятий масками и так далее.


В результате деятельность семи компаний и учреждений была приостановлена. Также предприятия получили административные штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.


Напомним, после резкого роста заболеваемости коронавирусом на территории Кузбасса власти усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

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