Кузбасские компании и учреждения начали останавливать работу после коронавирусных проверок

Всего за прошедшую неделю с 21 по 27 июня в Кемеровской области подвергся проверке 91 хозяйствующий субъект. Сотрудники Роспотребнадзора выявляли нарушения ограничительных мер и рекомендаций, который направлены на противодействие распространения COVID-19.

В основном на предприятиях общепита, сферы услуг и торговли, а также в школах, детских садах, общественном транспорте и промышленных объектах, выявляли несоблюдение масочного режима и необеспечение сотрудников средствами защиты органов дыхания. Кроме того, в некоторых компаниях отсутствовала возможность провести дезинфекцию рук, а также соблюдение социальной дистанции.

В результате за неделю проверок суд вынес семь постановлений о привлечении к административной ответственности. По итогу столько же компаний и учреждений были вынуждены приостановить свою деятельность. Об этом сообщается на сайте Управления Роспортебнадзора по Кемеровской области.