Кузбасские коммунальщики завалили снегом окно возмущенной жительницы

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Жительницы кузбасского города пожаловалась на недобросовестную работу сотрудников управляющей компании, из-за которых его жилище оказалось под угрозой.

По словам подписчицы сообщества во "ВКонтакте", она приобрела квартиру в Ленинске-Кузнецком три года назад, однако, за все это время сотрудники ЖКХ ни разу в зиму не скидывали снег с крыши здания. В результате обязанности специалистов женщине пришлось выполнять самой: она убирала с кровли сугробы, чтобы крыша от тяжелого навеса не провалилась, а после вывозила их подальше с территории.

Угловая квартира и снега было больше двух метров. 15 января скинули весь снег с крыши нашего барака и завалили все и мое окно, хотя снег с соседнего подъезда. Позвонила в Альянс 16 января, дежурная сказала в понедельник вывозить будут. Понедельник, вторник вечер тишина, позвонила около 17.00 директору Альянс (18 января 2022), спрашиваю когда будут снег вывозить. Это просто показуха, люди 22 года прожили не разу не чистили. Меня просто послали, – рассказали историю интернет-пользователь.

При этом, с ее слов, на все свои обращения к коммунальщикам она хоть и получала ответы, но они были неудовлетворительными. Якобы должностные лица ее "посылали" и отделывались отписками, не предпринимая никаких действий.

Фото: ВКонтакте / "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

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