Кузбасские коммунальщики заплатят ребенку за страдания в колодце

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Суд в Кемеровской области взыскал с ООО "Водоканал" компенсацию морального вреда, который был причинен упавшему в колодец мальчику.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске на улице Киселевской. Местный житель, 11-летний мальчик, упал в открытый водопроводный колодец, вокруг которого росла высокая трава. В результате падения ребенок сломал палец на ноге. Мать юного кузбассовца обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда с ООО "Водоканал", которое эксплуатировало объект на основании договора аренды и не обеспечило его безопасную эксплуатацию.

‒ "... в результате падения несовершеннолетний испытал моральные страдания в виде боли, испуга <...>", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Суд полностью удовлетворил требования и взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура.

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