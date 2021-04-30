Кузбасские коммунальщики вооружились метлами для борьбы с лужами

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Фото:  

Сотрудники коммунальных служб вышли на улицы города Белово, чтобы собственноручно разогнать дождевые воды. В качестве орудия для борьбы с лужами они выбрали метлы.

Беловчанин в социальной сети разместил несколько кадров, на которых вооруженные метлами жительницы пытаются справиться с потоками воды на дорожке. Автор публикации заверил, что ему удалось запечатлеть ликвидацию уличных ручьев коммунальщиками.

– Господа чиновники, наш дом 15 в 3 мкр-н опять топит. На этот раз дождевыми водами. Чиновники ранее отчитывались весело, что снег весь вывезли и вас топить не будет. На фото видно, как работники Жэка гоняют ручьи метлами, – оставил комментарий горожанин в сообществе " Типичный Белово".

Удалось ли женщине решить проблему с дождевыми водами при помощи метел фотограф не уточнил.

Да!
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