Кузбасские коммунальщики вооружились метлами для борьбы с лужами

Беловчанин в социальной сети разместил несколько кадров, на которых вооруженные метлами жительницы пытаются справиться с потоками воды на дорожке. Автор публикации заверил, что ему удалось запечатлеть ликвидацию уличных ручьев коммунальщиками.

– Господа чиновники, наш дом 15 в 3 мкр-н опять топит. На этот раз дождевыми водами. Чиновники ранее отчитывались весело, что снег весь вывезли и вас топить не будет. На фото видно, как работники Жэка гоняют ручьи метлами, – оставил комментарий горожанин в сообществе " Типичный Белово".

Удалось ли женщине решить проблему с дождевыми водами при помощи метел фотограф не уточнил.