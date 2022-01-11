Кузбасские инспекторы уличили более 7 тыс водителей в нарушениях за новогодние праздники

С 31 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД выявили 7 153 случаев нарушений правил дорожного движения водителями и 847 раз пренебрегли своей безопасностью пешеходы.

При этом за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования к ответственности привлечен 301 водитель. 106 автомобилистов попались на выезде на встречную полосу, а еще 120 оказались наказаны за вождение без прав, 30 человек управляли транспортом несмотря на лишения прав на управление.

– Всего за этот период на дорогах региона произошло 422 автоаварии, в которых повреждения получил 771 автомобиль. В результате 39 ДТП 7 человек погибли и 45 получили травмы, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Госавтоинспекция напоминает, что на дороге необходимо следовать всем правилам ПДД. Только ответственный подход позволит уберечь себя и окружающих от печальных последствий.