Кузбасские инспекторы уличили более 7 тыс водителей в нарушениях за новогодние праздники

0
Фото:  

Более семи тысяч кузбасских водителей попались на нарушении правил дорожного движения в новогодние праздники.

С 31 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД выявили 7 153 случаев нарушений правил дорожного движения водителями и 847 раз пренебрегли своей безопасностью пешеходы.


При этом за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования к ответственности привлечен 301 водитель. 106 автомобилистов попались на выезде на встречную полосу, а еще 120 оказались наказаны за вождение без прав, 30 человек управляли транспортом несмотря на лишения прав на управление.

Всего за этот период на дорогах региона произошло 422 автоаварии, в которых повреждения получил 771 автомобиль. В результате 39 ДТП 7 человек погибли и 45 получили травмы, уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Госавтоинспекция напоминает, что на дороге необходимо следовать всем правилам ПДД. Только ответственный подход позволит уберечь себя и окружающих от печальных последствий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32456

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined