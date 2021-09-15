Кузбасские хулиганы испортили сшитый на деньги с Президентского гранта тент

Речь идет об одном из общеобразовательных учреждений в городе Белово. Об ущербе, которые нанесли злоумышленники, рассказал местный глава Алексей Курносов в своем Instagram-аккаунте.

– Тент, установленный на средства Президентского гранта и спонсорской помощи, сшитый на заказ в прошлом году, был поврежден, – прокомментировал чиновник.

Также он отметил, что сейчас в дело вмешались стражи закона, которые уже выясняют обстоятельства произошедшего и проводят поиски причастных к злодеянию лиц.