Кузбасские хулиганы испортили сшитый на деньги с Президентского гранта тент

Речь идет об одном из общеобразовательных учреждений в городе Белово. Об ущербе, которые нанесли злоумышленники, рассказал местный глава Алексей Курносов в своем Instagram-аккаунте.
– Тент, установленный на средства Президентского гранта и спонсорской помощи, сшитый на заказ в прошлом году, был поврежден, – прокомментировал чиновник.
Также он отметил, что сейчас в дело вмешались стражи закона, которые уже выясняют обстоятельства произошедшего и проводят поиски причастных к злодеянию лиц.
Фото: Instagram / "Алексей Курносов"
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