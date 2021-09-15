Кузбасские хулиганы испортили сшитый на деньги с Президентского гранта тент

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Неизвестные в кузбасском городе повредили тент (навес для защиты от атмосферных осадков или солнца), который был сшит на заказ для проведения уроков лицеистам вне школы.

Речь идет об одном из общеобразовательных учреждений в городе Белово. Об ущербе, которые нанесли злоумышленники, рассказал местный глава Алексей Курносов в своем Instagram-аккаунте.

Тент, установленный на средства Президентского гранта и спонсорской помощи, сшитый на заказ в прошлом году, был поврежден, прокомментировал чиновник.

Также он отметил, что сейчас в дело вмешались стражи закона, которые уже выясняют обстоятельства произошедшего и проводят поиски причастных к злодеянию лиц.

Фото: Instagram / "Алексей Курносов"

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