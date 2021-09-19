Кузбасские хоккеисты впервые уступили сопернику в новом сезоне ВХЛ

Встреча кузбасского "Металлурга" с "Торосом" из Нефтекамска завершилась поражением земляков, которые уступили сопернику одну шайбу. Финальная сирена прозвучала при счете 2:3, не в пользу спортсменов из Новокузнецка.

После уверенной серии побед на старте выступлений в Высшей хоккейной лиге исход этой игры оказался первым поражением уроженцев шахтерского края.

– К сожалению, мы не смогли найти ключ к воротам соперника, чего нельзя сказать о "Торосе". Гости реализовали моменты, которые у них были, – прокомментировал исход игры главный тренер ХК "Металлург" Эдуард Занковец.

Стоит отметить, что максимальное игровое время в матче получил защитник Кирилл Маслов – 22:03, что касается нападающих, то большую часть времени на льду провел Даниил Ердаков – 19:54. По ходу игры вратарю Никите Лысенкову удалось отразить 88,5% бросков от команды-соперника.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские хоккеисты с "сухим" счетом

разгромили соперника в ВХЛ. При этом позже в минувшую пятницу, 17 сентября, "Металлург" одержал еще одну победу.