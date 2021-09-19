Кузбасские хоккеисты впервые уступили сопернику в новом сезоне ВХЛ

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Хоккеисты нефтекамского клуба "Торос" обыграли ХК "Металлург", чем прервали череду побед игроков из шахтерского края в рамках выступлений в ВХЛ.

Встреча кузбасского "Металлурга" с "Торосом" из Нефтекамска завершилась поражением земляков, которые уступили сопернику одну шайбу. Финальная сирена прозвучала при счете 2:3, не в пользу спортсменов из Новокузнецка.


После уверенной серии побед на старте выступлений в Высшей хоккейной лиге исход этой игры оказался первым поражением уроженцев шахтерского края.

К сожалению, мы не смогли найти ключ к воротам соперника, чего нельзя сказать о "Торосе". Гости реализовали моменты, которые у них были, прокомментировал исход игры главный тренер ХК "Металлург" Эдуард Занковец.

Стоит отметить, что максимальное игровое время в матче получил защитник Кирилл Маслов – 22:03, что касается нападающих, то большую часть времени на льду провел Даниил Ердаков – 19:54. По ходу игры вратарю Никите Лысенкову удалось отразить 88,5% бросков от команды-соперника.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские хоккеисты с "сухим" счетом
разгромили соперника в ВХЛ. При этом позже в минувшую пятницу, 17 сентября, "Металлург" одержал еще одну победу.

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