Кузбасские хоккеисты в выездном матче отдали победу команде Санкт-Петербурга

Накануне в четверг, 30 сентября, в Санкт-Петербурге состоялась встреча местного ХК «Химик» с хоккеистами «Металлурга» из Кузбасса. По итогу игры спортсмены из шахтерского края уступили соперникам со счетом 4:2.



За Время матча шайбы в ворота соперника забросили новокузнечане Максим Кицын в большинстве и Вячеслав Шевченко в меньшинстве. При этом голкипер Владислава Сухачев после двух периодов при счете 2:4 был заменен Никитой Лысенко, который оборонялся до финальной сирены.



Следующий выездной матч земляков состоится уже завтра в субботу, 2 октября.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнецкий "Металлург" уступил сопернику в выездном матче.