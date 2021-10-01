Кузбасские хоккеисты в выездном матче отдали победу команде Санкт-Петербурга

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Хоккеисты из Новокузнецка накануне уступили команде соперников из Санкт-Петербурга.

Накануне в четверг, 30 сентября, в Санкт-Петербурге состоялась встреча местного ХК «Химик» с хоккеистами «Металлурга» из Кузбасса. По итогу игры спортсмены из шахтерского края уступили соперникам со счетом 4:2.


За Время матча шайбы в ворота соперника забросили новокузнечане Максим Кицын в большинстве и Вячеслав Шевченко в меньшинстве. При этом голкипер Владислава Сухачев после двух периодов при счете 2:4 был заменен Никитой Лысенко, который оборонялся до финальной сирены.


Следующий выездной матч земляков состоится уже завтра в субботу, 2 октября.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнецкий "Металлург" уступил сопернику в выездном матче.

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