Кузбасские хоккеисты стали победителями предсезонного турнира в Саранске

В минувшее воскресенье, 29 августа, кузбасские хоккеисты сразились за победу в матче предсезонного турнира с соперниками из Тольятти. Встреча ХК "Металлург" с "Ладой" завершилась итоговым счетом 4:3 в пользу земляков.

По итогу всех игр уроженцы Новокузнецка стали победителями предсезонного турнира в Саранске

Звания лучших игроков удостоились: вратарь Никита Лысенков ("Металлург"), защитник Иван Воробьев ("Лада"), нападающий Максим Кицын ("Металлург").

Стоит отметить, что через три дня в пятницу, 3 сентября, стартует новый сезон регулярного чемпионата. В первом матче “Металлург” встретится с “Югрой”.