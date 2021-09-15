Кузбасские хоккеисты с "сухим" счетом
разгромили соперника в ВХЛ

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На старте нового сезона открытой международной хоккейной лиги кузбасский "Металлург" обыграл соперников из Альметьевска со счетом 4:0.

Впервые за все время выступления в ВХЛ хоккеисты "Металлурга" открыли домашний сезон победой в "сухую". Так, кузбассовцы накануне обыграли "Нефтяника" из Альметьевска, с итоговым счетом 4:0.


При этом в двух предыдущих сезонах земляки уступали сопернику. В прошлом году победу отбила московская "Звезда" (1:2), а в турнире 2019/20 уроженцы шахтерского края пропустили шайбу во время буллитов "Югре" (Ханты-Мансийск), встреча завершилась со счетом (5:6 Б).


Стоит отметить, что ранее в 2017 и 2018 годах сборная "Металлурга" закрывала первые домашние матчи победой, но тогда соперники смогли оказать сопротивление и пробили оборону новокузнецкого голкипера: 3:2 в пользу уроженцев шахтерского края у "Южного Урала" и 5:1 у ХК "Тамбов", соответственно


Ворота в поединке с "Нефтяником" защищал Никита Лысенков, в ходе встречи ему удалось отразить порядка 29 бросков.

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