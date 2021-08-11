Кузбасские хоккеисты победили игроков из Самары в игре за розыгрыш Кубка LADA

Кузбасские хоккеисты одержали победу в непростом матче с соперниками из Самары в рамках розыгрыша Кубка LADA в Тольятти. Финальный сигнал прозвучал со счетом на табло 5:4 в пользу уроженцев шахтерского края.

В пресс-службе ХК “Металлург” отметили, что в стартовый период игроки провели на льду при равной игре, однако в большей степени завладеть шайбой удалось спортсменам из Сибирского города нежели соперникам из “ЦСК ВВС”.

– У нас новый тренерский штаб, мы учимся играть на протяжении всех 60 минут так, как предлагает нам главный тренер. Что сегодня получилось? Не буду открывать карты. А то, что не понравилось – это на поверхности – слишком много контратак было в нашу сторону, – прокомментировал ход игры нападающий “Металлурга” Максим Кицын.

Стоит отметить, что уже сегодня в среду, 11 августа, состоится встреча хоккеистов из Кемеровской области с казанским "Барсом". Встреча состоится в 17:00 по местному времени.