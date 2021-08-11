+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасские хоккеисты победили игроков из Самары в игре за розыгрыш Кубка LADA

0
Фото:  

В рамках борьбы за Кубок LADA хоккеисты из Кемеровской области победили соперников из Самары с преимуществом в одну шайбу.

Кузбасские хоккеисты одержали победу в непростом матче с соперниками из Самары в рамках розыгрыша Кубка LADA в Тольятти. Финальный сигнал прозвучал со счетом на табло 5:4 в пользу уроженцев шахтерского края.


В пресс-службе ХК “Металлург” отметили, что в стартовый период игроки провели на льду при равной игре, однако в большей степени завладеть шайбой удалось спортсменам из Сибирского города нежели соперникам из “ЦСК ВВС”.

У нас новый тренерский штаб, мы учимся играть на протяжении всех 60 минут так, как предлагает нам главный тренер. Что сегодня получилось? Не буду открывать карты. А то, что не понравилось – это на поверхности – слишком много контратак было в нашу сторону, прокомментировал ход игры нападающий “Металлурга” Максим Кицын.

Стоит отметить, что уже сегодня в среду, 11 августа, состоится встреча хоккеистов из Кемеровской области с казанским "Барсом". Встреча состоится в 17:00 по местному времени.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27979

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined