Кузбасские хоккеисты одержали пятую победу на регулярном чемпионате ВХЛ

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Хоккейная команда из Кемеровской области обыграла соперников из Пензы на гостевом льду. Победа стала пятой на счету земляков в рамках выступлений на регулярном чемпионате ВХЛ.

Накануне в четверг, 21 октября, состоялась встреча кузбасского "Металурга" с пензенским "Дизелях. Игра проходила на льду соперников, однако, это не помещало кузбасским хоккеистам со счетом 3:4 вырвать победу у оппонентов, которая стала пятой в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.


Примечательно, что все шайбы землякам удалось завести в ворота "Дизеля" во втором периоде матча.

Молодец вратарь, молодцы ребята, которые играли в меньшинстве. Они выстояли, и благодаря этому мы сохранили победный счет”, заключил главный тренер ХК “Металлург” Эдуард Занковец.

Второй выездной матч уроженцем Кемеровской области предстоит отыграть уже завтра в субботу, 23 октября, в Казани. Соперником станет местный “Барс”.

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