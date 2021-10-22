Кузбасские хоккеисты одержали пятую победу на регулярном чемпионате ВХЛ

Накануне в четверг, 21 октября, состоялась встреча кузбасского "Металурга" с пензенским "Дизелях. Игра проходила на льду соперников, однако, это не помещало кузбасским хоккеистам со счетом 3:4 вырвать победу у оппонентов, которая стала пятой в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Примечательно, что все шайбы землякам удалось завести в ворота "Дизеля" во втором периоде матча.

— Молодец вратарь, молодцы ребята, которые играли в меньшинстве. Они выстояли, и благодаря этому мы сохранили победный счет”, — заключил главный тренер ХК “Металлург” Эдуард Занковец.

Второй выездной матч уроженцем Кемеровской области предстоит отыграть уже завтра в субботу, 23 октября, в Казани. Соперником станет местный “Барс”.