Операция потребовалась 35-летней женщине, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в животе. Врачи выяснили, что 2019 году из-за рака пациентке удалили почти всю матку, оставили нетронутой только шейку. Несмотря на операционное вмешательство опасные клетки продолжили паразитировать в организме, что привело к рецидиву.

– Оказалось, проблема вернулась в еще большем размере. Несмотря на отсутствие матки, миома выросла из ее шейки. Ее размер составил 15 сантиметров в диаметре, новообразование занимало весь малый таз, – подробности озвучили специалисты кемеровского перинатального центра в Instagram-аккаунте.

На проведение операции хирургам потребовалось шесть часов. Ситуацию усугубляло то, что опухолевое образование сдавливало органы вокруг. В результате чужеродную ткань удалось полностью удалить, также вырезать пришлось и шейку матки. Остальные женские половые органы остались сохранены, чтобы не сбивать гормональный фон.