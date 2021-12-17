Кузбасские хирурги вырезали пациентке опухоль "из ниоткуда"

0
Фото:  

В кузбасской столице хирурги вырезали пациентке 15-сантиметровое новообразование из живота. Отмечается, что раковая опухоль выросла из практически отсутствующего органа.

Операция потребовалась 35-летней женщине, которая обратилась в больницу с жалобами на боль в животе. Врачи выяснили, что 2019 году из-за рака пациентке удалили почти всю матку, оставили нетронутой только шейку. Несмотря на операционное вмешательство опасные клетки продолжили паразитировать в организме, что привело к рецидиву.

– Оказалось, проблема вернулась в еще большем размере. Несмотря на отсутствие матки, миома выросла из ее шейки. Ее размер составил 15 сантиметров в диаметре, новообразование занимало весь малый таз, – подробности озвучили специалисты кемеровского перинатального центра в Instagram-аккаунте.

На проведение операции хирургам потребовалось шесть часов. Ситуацию усугубляло то, что опухолевое образование сдавливало органы вокруг. В результате чужеродную ткань удалось полностью удалить, также вырезать пришлось и шейку матки. Остальные женские половые органы остались сохранены, чтобы не сбивать гормональный фон.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31870

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined