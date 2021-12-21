Кузбасские хирурги прооперировали ребенка с магнитами в желудке

Отмечается, что во время игры малыш проглотил цепочку магнитных шариков, которые скрепились в организме. Чтобы избежать осложнений и серьезных последствий для здоровья специалистам детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова потребовалось незамедлительно изъять инородное тело из пищеварительного тракта ребенка.

– Магниты – особый вид агрессивных инородных тел пищеварительного тракта, которые могут вызвать опасные для жизни осложнения, – указали медики в Instagram-аккаунте медучреждения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасской столице хирурги вырезали пациентке 15-сантиметровое новообразование из живота. Отмечается, что раковая опухоль выросла из практически отсутствующего органа.