Кузбасские хирурги прооперировали ребенка с магнитами в желудке

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После шалости с магнитами ребенок оказался на хирургическом столе. Подробности о спасении жизни маленькому пациенту сообщили хирурги Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.

Отмечается, что во время игры малыш проглотил цепочку магнитных шариков, которые скрепились в организме. Чтобы избежать осложнений и серьезных последствий для здоровья специалистам детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова потребовалось незамедлительно изъять инородное тело из пищеварительного тракта ребенка.

Магниты особый вид агрессивных инородных тел пищеварительного тракта, которые могут вызвать опасные для жизни осложнения, указали медики в Instagram-аккаунте медучреждения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасской столице хирурги вырезали пациентке 15-сантиметровое новообразование из живота. Отмечается, что раковая опухоль выросла из практически отсутствующего органа.

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