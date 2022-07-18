Кузбасские грибники встретили молодого медведя

Кузбассовцы рассказали, что утром 16 июля отправились за грибами в лес, находящийся чуть дальше села Верхотомское Кемеровского района. На обратном пути они заметили среди деревьев молодого медведя. По словам очевидцев, животное копалось в куче мусора.

‒ До ближайшего жилья было всего 100 метров. Он подошел к машине примерно на 10 метров, потом опять отбежал и позволил себя сфотографировать, ‒ отметили кузбассовцы.

Комментаторы обеспокоились жизнью животного, так как предположили, что теперь его могут ликвидировать. Однако часть пользователей Сети при этом отметила, что рядом с молодыми медведями обычно находятся матери, которые могут представлять опасность для людей.