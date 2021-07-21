Кузбасские фирмы направили несколько сотен жалоб на коллекторов за 2021 год

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Приставы рассказали, что за полгода кузбасские коллекторы были оштрафованы на 2,4 млн рублей за нарушения при взыскании долгов.

С начала текущего года коллекторские организации получили в общей сложности 2,4 млн штрафов. Причинами привлечения к ответственности стали нарушения, которые допускали данные фирмы при взыскании долгов.


Так, среди таких нарушений отмечены давление на должников и их окружение, передача другим людям информации о должниках, чрезмерно частые звонки и сообщения с требованиями погасить задолженность.

— Составлен 91 протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, — сообщили в областном УФССП.

Всего за текущий год было направлено 333 жалобы на действия коллекторов, в том числе 115 — от юридических лиц, 164 — от микрофинансовых организаций, 28 — от кредитных организаций, 16 — от иных лиц. Как отметили Avoka.do в ведомстве, есть еще небольшая группа обращений, например, от физлиц и прочих предприятий (десять жалоб).

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